台北市長柯文哲跟隨大甲媽遶境，下午來到雲林縣虎尾，參訪了全國網路票選最美的獨立書店虎尾厝沙龍，一度以為是咖啡廳，買了《明治維新》一書，主人王麗萍及涌翠閣主蔣耀賢分別送了甘蔗酒、反空汙運動毛巾、Ｔ恤及《一個文化恐怖分子的真情告白》一書，柯並對現行中央文化政策多所批評。
王麗萍介紹書店名由來，指「沙龍」是法國17、18世紀間女性為展現不依靠男人獨立自主，「就像你老婆」一起聚會討論女性主義的場所，不料，柯P馬上回說「哦！伊很兇，很難控制，不是不想控，而是控不了」。
王麗萍順勢介紹柯P一定要看《沙龍》一書，但柯卻拿起《明治維新》，說他對日本明治時期很有興趣，請幕僚買下。
蔣耀賢與電影製片人商毓芳正在籌畫開拍《台灣總統》電影，以文化角度出發，跳脫政治及經濟，讓大家思考台灣需要一個什麼樣的總統，目前正在選角，邀柯P要不要軋一角，他聽了很訝異露出慣有笑容。
柯Ｐ也關心虎尾糖廠宿舍，說他5年前來雲林時去看覺得很漂亮，後來就聽說火災燒毀，很可惜，批評中央都不重視，對許多歷史建物及文化都沒有積極作為，「台灣很可憐！」
(中時 )
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