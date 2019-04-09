羽球世界球后戴資穎周日在馬來西亞公開賽完成三連霸，世界羽聯BWF今天分享一段「戴資穎123」短片，用簡單的三個數字慶祝小戴奪冠。

戴資穎123的數字1，代表大馬公開賽是她個人本季第1座冠軍，數字2則是本季她已經兩度打進決賽，數字3意味她在馬來西亞公開賽達成三連霸，而小戴也是賽史第2位女單三連冠的女將，BWF的影片裡還打上「戴資穎在馬來西亞的帽子戲法」，象徵她的成就，而大馬公開賽最長連冠是當地名將李宗偉男單7連霸，於2008年到2014年完成。

戴資穎本周持續挑戰新加坡公開賽，是大會女單第1種子，第一輪比賽明天登場，她將迎戰美籍華裔好手張蓓雯，台灣男單好手周天成本周世界排名從第3小跌至第4，是大會第2種子，另一位台灣男單好手王子維則是首場有硬仗，要面對世界排名第9印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

(中時電子報)