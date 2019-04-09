花蓮縣政府客家事務處舞蹈班表演「油桐花」，叫好又叫座。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚包起客家肉粽，有板有眼。（范振和攝）

花蓮縣客家桐花祭系列活動熱鬧登場，可望拉動觀光人潮。（范振和攝）

花蓮縣政府9日下午2時在縣政府大禮堂辦理「2019客家桐花祭」啟動記者會，縣長徐榛蔚強調，此次桐花祭結合客家文化、旅遊、生態、產業，為客家鄉親造就了另類經濟體，優質了在地客家生活。

記者會由客家事務處舞蹈班表演2首舞曲「油桐花」及「來就是客來」，在舞蹈班學員曼妙舞姿下揭開序幕，花蓮市公所也在現場展示童玩及手工藝、吉安鄉公所展示客家美食及客家婦女手工藝品、鳳林鎮公所邀請鳳榮地區農會展示農特產品、瑞穗鄉公所邀請富源村靚染工坊展示染布作品，以及玉里鎮公所展示印染手工藝品、農特產等，展品琳瑯滿目，令人目不暇給。

徐榛蔚指出，花蓮以觀光立縣，縣府長期打造「幸福花蓮．花園城市」，從3月柚花健走、馬拉松，到4、5月的油桐花系列活動，接著也將是百合花盛開的季節，希望推廣每月的「花花接力」，透過每季不同種類的花木，讓花蓮形成善美循環，希望藉由桐花祭系列活動，推廣客家文化，行銷客家特色商品，俾達到「深耕文化、振興產業、帶動觀光、活化客庄」的目的。

客家事務處長彭偉族說，「2019客家桐花祭」系列活動除了串聯各辦理的鄉鎮公所活動各項優惠引客內容外，還有交通部觀光局補助春遊旅行及縣政府加碼「花蓮好Q」三重送等優惠方案，第一重4月1日至6月30日，加碼推出「花蓮好Q」數位消費券平台，第二重桐花祭辦理當天，活動現場有好康優惠，第三重桐花祭期間，現場上傳精彩照片，臉書打卡按讚可參加摸彩。

5個鄉鎮市公所配合迎接的客家桐花祭系列活動，從4月19日至5月11日止，包括百人扯鈴桐花舞、油桐花音樂會、桐花仙子走秀、桐花手作系列DIY、桐花詩詞創作發表等，就等著遊客前來同樂，徜徉雪白桐花林。

(中時 )