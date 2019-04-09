教育局終身教育科督學蘇美麗、教育局長楊振昇、台中科大陳冠婷、保德信基金會董事長黃大洲、保德信基金會董事吳國基（右到左）。（陳世宗翻攝）

保德信青少年基金會推動的「保德信青少年志工菁英獎」在台灣推動已19年，今年全台共有近4000位青少年志工報名，其中全國菁英獎全台僅8位；台中由曉明女中黃凱玟獲獎，台中並有4位學生榮獲傑出志工獎、13位獲得奉獻獎肯定，僑泰高中則獲服務教育楷模殊榮。

教育局表示，就讀曉明女中的黃凱玟國二開始每年參與水源地文教基金會的服務活動，關懷弱勢及孩童，並持續推廣在地文化；高二擔任學校喜得社社長發起「我的『曉』行動」，鼓勵活動成員完成一件志願性善行，並於期末分享，同時積極加入海線兒少之家關懷、照護流浪動物等，啟發更多同學投入服務。

傑出志工獎全台僅有30名，台中獲得傑出志工獎的學生分別為明道高中李柏翰、青年高中黃柏融、葳格高中連浩翔及台中科技大學陳冠婷；還有大甲高工駱巧玲等13位同學獲奉獻獎肯定，這些獲獎學生積極投入環境保護、偏鄉教育、在地文化推廣等領域，服務多元深入，盼能為社會帶來正向改變。

教育局長楊振昇說，志願服務不僅可以助人，更幫助青少年培養多元能力，看到台中有這麼多優秀的青年學子一方面服務在地、一方面接軌國際，從中獲得美好體驗，深受感動，期盼獲獎同學持續保持服務心態，不以善小而不為，繼續為社會貢獻心力。

保德信青少年基金會指出，「保德信青少年志工菁英獎」在台灣已推動19年，至今鼓勵超過7萬名青少年投入志願服務行列。此獎項在台灣、大陸、美國、日本、南韓、愛爾蘭、印度、巴西皆有舉辦，目的是促進青少年從事志願服務、探索自我價值、建構應變創新的能力，希望讓美善延伸至世界各個角落。

(中時 )