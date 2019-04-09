許瑋甯去年底被傳與男友劉又年登記結婚，當時並未正面回應，久未在台公開露面的她9日出席茶品代言活動，被問是否秘婚，她四兩撥千斤回應：「秘婚？有（代言商品）蜜香紅茶，沒有秘婚。」至於何時走向「下一步」，經紀人在旁接話解圍：「下一部戲很快就開拍！」但之前照片中無名指已經戴上戒指？她害羞說：「唉唷，不要問了！」只認了目前感情不錯。

不過有記者稱劉又年為攝影界蔣友柏，許瑋甯立刻澄清男友工作是導演，並提到男友正在籌備第一部長片，2人是否會合作？她表示因題材與青少年相關，沒有適合角色，還開玩笑說：「如果要拍就要演主角啊！」但未來不排斥合作，也不害怕會因拍戲起衝突，「因為角色不同，能溝通就好，而且我是尊重導演的人。」

許瑋甯去年都在海外拍戲，和郭富城合作《秘密訪客》，看到對方的第一眼印象「偶像」，但接著驚呼天王的凍齡程度，就連私下表現也像個精力充沛的小男孩，「他越晚越嗨，有時還會跳些舞步，我好幾次想在後面放〈狂野之城〉音樂。」不過她當時四川拍攝《Ai在西元前》過度操勞，「（比著手臂）都瘦成骨頭了。」

許瑋甯透露平日和男友其實聚少離多，約1個多月才會見面一次，下下週將在台灣拍攝影集，也不希望對方到現場探班，「會怕劇組其他人不自在。」但她很感謝在外地拍攝時，常有粉絲探班送在地美食，「只是他們送來都是晚上了。」因她在拍戲時總是禁吃晚餐，經常只能淺嚐即止。

(中時 )