高市國民黨籍議員唐惠美及前議員柯路加、民進黨前議員俄鄧．殷艾，遭控擔任高雄縣市合併後首屆議員時前往屏東考察，涉用不實的單據共詐1萬8186元補助；一審依犯貪汙罪各判3年8月徒刑，二審認為金額不高，情節屬輕微，改輕判2年，褫奪公權3年，並宣告緩刑5年、每人應向國庫支付20萬，可上訴。

判決指出，高市議會每位議員於該年度可報支國內經建考察費用，額度不超過3萬元，但要檢附單據實報實銷，唐惠美於2013年11月15日至17日主辦赴屏東考察，邀柯路加、俄鄧．殷艾參加，但第2天晚間沒到紅瓦餐飲店用餐，以及夜宿牡丹民宿山莊，卻向店家拿空白收據，事後由唐惠美的郭姓助理辦理核銷，請領滿每人3萬元補助。

唐惠美、柯路加、俄鄧．殷艾都辯稱交由郭姓助理辦理核銷，並非有意用假發票詐領補助，郭姓助理則稱因到市場買食材烹調沒有收據，才去找空白單據；不過合議庭認為3名議員及郭對於有無住宿、用餐說法，供述前後不一，認為只是推卸之詞，皆共犯公務員利用職務機會詐取財物罪。

高雄高分院合議庭審結指出，唐惠美詐得5994元、柯路加5674元、俄鄧．殷艾6518元，不法所得低於5萬元，依貪汙治罪條例可減輕其刑，也沒因詐得的費用排擠議會其他預算運用，且是一時失慮、便宜行事而申報核銷，情節輕微，再依法減刑。

但合議庭批評3議員經濟不虞匱乏，代表高市民審查市府預算，本應以身作則，廉潔公正執行職務、嚴格控管公共經費，考量犯行情節輕微，3人及郭姓助理都未曾被判有期徒刑，經過此案應知道警惕，宣告緩刑，期間保護管束，應接受法治教育課程，唐惠美等3人要支付國庫20萬元。

(中時 )