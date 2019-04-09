原定1月底公布的陸資產品處理原則，延至4月公布。行政院發言人Kolas Yotaka今天證實，「各公務機關使用陸資產品處理原則」文字條文已確定，只待行政院長蘇貞昌簽核，最快也有可能在本週公布。

Kolas 說，當初在討論，法規會主張採行行政程序法，僅中央機關適用，後來這份「處理原則」採行「資通安全法」，因資通安全法是全國性法規，因此原則上是一體適用，範圍除了中央各機關構、學校、公立醫院都適用，也適用到地方政府。不過，「處理原則」只是行政規則，並無法律上的強制力，只能說鼓勵地方政府及相關國營事業能配合。

Kolas舉例，像是地方政府若不遵守「處理原則」，中央也不會開罰。

至於大陸資通產品「黑名單」，Kolas表示，作法上將不會是「由上而下」由行政院公布一份清單，而是由機關採購單位由下而上彙整「有危害疑慮產品設備」來自的某廠商的清單，到時候行政院再告訴各機關，至於是否要對外發布，目前還有待確認。

(中時 )