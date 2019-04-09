飯店山觀景平台休憩場域寬敞，正在進行綠美化階段。（巫靜婷攝）

飯店山經2年多的整地修建不再荒草遍野，景觀平台成為當地人休憩的祕境。（巫靜婷攝）

飯店山為白沙屯制高點，走上觀景平台不僅能俯瞰市容，還能遙望海景。（巫靜婷攝）

苗栗縣文觀局文資委員會在2015年將「大井確士紀念碑」列為歷史建築，清明時節有民眾獻花紀念。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯東龍宮後方的飯店山，曾荒草遍野廢置許久，2年多前在立委陳超明促成下，國產署將地撥給鎮公所利用，觀光局「海岸觀光軸線環境改善工程計畫」另補助經費共1000多萬，經兩期工程整理，山頭煥然一新，不僅環境清幽，還多了木棧道、觀景平台成為當地人賞海景的祕境。

飯店山觀景平台除能俯瞰白沙屯市容與絕美海景連成一線，木棧道旁的尖碑式的紀念石碑更是罕見。鎮代會副主席呂金穎指出，多年前有居民驚見1座石碑佇立荒地，上頭刻有「陸軍大尉大井確士之靈」，考據發現具百年文化意義，文資委員會在2015年將「大井確士紀念碑」列為歷史建築。

文觀局文資科初步調查， 紀念碑是為1895年乙未戰爭時1名日本士兵「大井確士」所立，他任職日本近衛師團陸軍大尉，在明治28年8月16日隨日軍進駐通霄，行軍至飯店山時罹病死亡，日方為感念大井「頗具戰功」，將他葬於此處並立碑紀念，但上述文獻卻備受質疑。

文資科指出，另有資料顯示紀念碑是戰爭後20多年才豎立的，而且是由台灣人集資捐建，由於關於該紀念碑文獻資料十分稀少，仍持續調查相關事蹟和文獻紀錄，但日本人慎重立碑，可見當時備受重視，或許另有濃厚政治教化意味。

飯店山景觀平台第二期工程已完工，相關植樹綠美化作業正在進行，由於白東里附近無公園建設，觀景平台又位於白沙屯制高點，在地民眾均將此地當作公園使用，無論賞景、散步、休憩都很適合，呂金穎表示，荒廢之地化做休閒的場域，未來將持續爭取第三期工程，加強植草綠化，造福里民。

(中時 )