在華人地區名噪一時的電視劇《大宅門》，推出16年後仍熱演不斷，不斷被翻新，繼日前來台演出的舞台劇版，如今巡演大陸多城的京劇版也將首度登台。原著郭寶昌表示，《大宅門》就是他的人生故事，他從小就跟他筆下角色「白景琦」原型、他的養父一起聽京劇，最先想做的就是京劇版，如今找到青年導演李卓群，總算圓夢。

郭寶昌表示，他為京劇版《大宅門》找了15年才找到適合的導演，「李卓越作品有一貫風格，就是能在繼承傳統的基礎上反叛傳統，我希望大家看這齣戲時，可從演員的表演、音樂的處理和舞台設計上發現這一點。」

1985年出生的李卓群，家鄉在山西，目前是北京京劇院青年戲曲編劇和導演。她表示，有別於電視劇、舞台劇呈現完整的大宅門故事，「京劇版著重在白景琦和楊九紅兩人的情感糾葛，以及命運走向，其中我們善用京劇寫意手法，讓演員不用一場吻戲，也能有激情的纏綿床戲。」

《大宅門》是郭寶昌耗費40年之作，書寫北京同仁堂故事，主角七爺白景琦，就是郭寶昌的養父樂鏡宇，8歲時他聽養父講大家族錯綜複雜故事，難以忘懷，16歲決心寫出來，經歷戰亂、文革，手稿三度被燒毀，後來憑記憶一再重寫，最終完成。

京劇版本故事描述煙花女子楊九紅結識京城百草廳少東白景琦，兩人一見鍾情，楊九紅最終卻仍難進大宅門的命運。

在電視劇版本裡的經典片段，白景琦一個貫耳的噴嚏聲，惹來楊九紅驚天一笑，兩人就此相逢，這個噴嚏和笑聲，改變兩人的一生，京劇版也有所呈現。

飾演楊九紅的竇曉璇，是北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員，她主要行當是含蓄的青衣，這回飾演外放青樓女子，可說是一大挑戰，竇曉璇表示，為了詮釋那微妙的一笑，她揣摩許久才找到方法，「那是一種先聲奪人的笑，有青樓女子的妖嬈，還有花旦的媚勁，同時帶有潑辣的味道，這個笑決定了兩人的人生，可說是關鍵一笑。」演出將於5月17日到19日，在台北國家戲劇院演出。

(中時 )