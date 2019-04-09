以白米佈施弱勢聞名的台中東區南天宮關帝廟，將於4/13(六)、4/14(日)以慈善為出發點，舉行二天一夜「2019己亥年台中東區南天宮關帝爺白米佈施腳踏車遶境祈福活動」，已號召逾2000人隨行、服務、佈施。預定發放五萬斤白米給全國佈施弱勢家庭(外縣市將郵寄到府)。發放白米設有五個站：「東區：台中東區南天宮關聖帝君→東區：新建國市場→南區：醒修宮關聖帝君→大里：塗城國小→太平：太平運動場」，各站設有蓋章，走完全程蓋滿五個章，於第二天回程到南天宮憑章領取紀念品一份。現場提供民眾鑽轎腳，仿效鑽神轎般的穿過轎底，祈求平安，並發放錢母祝福大家發大財。

誠摯邀請曾受過關聖帝君幫助的信眾、企業功德主、任何想參與佈施功德信眾共同參與，佈施功德。參與腳踏車繞境活動報名費500元（贈T恤、帽子、水壼袋，請自備腳踏車、睡袋）。也歡迎各企業、團體組隊著貴司與貴社團的制服，舉自己公司與社團的牌子，跟著關帝爺一起把白米發送給真正需要的弱勢家庭（請自備腳踏車、睡袋）。關帝爺白米佈施遶境蒞臨，沿途家家戶戶若有排案桌參拜可祈福平安，南天宫也會回禮一包白米與護身符。歡迎樂捐定點或沿途愛心隨意餐與茶水，供遶境群眾與志工補給，功德無量，共襄盛舉。

遶境行前祈福活動邀請到吳光雄主委、陳佩玉區長、林碧秀議員、鄭功進議員、羅廷瑋議員、李麗華議員服務處黃佳恬主任、邱素貞議員服務處陳雅惠主任；東區；十甲里林昑照里長、振興里劉作文里長、新庄里洪宗毅里長、東信社區總幹事黃玉嬌；南區：長榮里林政蒼里長、長春里林珊汝里長、工學里王文明里長、南門里邱鴻章里長；太平區：建國里江德海里長、中政里林宗慶里長、永成里曹永詩里長、永平里林錦枝里長、長億里林永餾里長、中興里林阿爐里長；大里區：太平聖武宮：林耀南董事長、台中醒修宮總幹事：連金魁、太平南天明聖宮宮主：黃文成、太平玉皇宮：游國彬主委、大里九龍餐廳董事長：蔡秀琴董事長、宏恩醫院黃志揚處長…等貴賓現場一同為二天一夜遶境活動參拜祈福。

4/13(六)當天早上08:30將從台中東區南天宮出發，經循古禮舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、 祝壽、回駕、安座等主要典禮。出發：將有國樂車→大型聖駕車→聖駕車→前導車→腳踏車車隊→白米貨車→腳踏車車隊→環保車→環保鞭炮車…同行。第一天住宿塗城國小大禮堂，特別感謝林碧秀議員免費提供游泳池供游泳與洗澡；4/14(日) 回程：將有陣頭→國樂車→大型聖駕車→聖駕車→前導車→腳踏車車隊→白米貨車→環保車→環保鞭炮車…同行。

信眾曾文玉小姐靈驗故事分享：曾小姐本身在2018/4/21之前，從未到南天宮參拜過，尚未到台中南天宮拜關帝爺前，人生跌入谷底、離婚、工作運也不好、負債累累...也從不相信有神明，走頭無路時，經朋友邀請參加去年南天宮佈施白米三天大法會，看到現場有在躑金龜，便試試看。

4/21當天曾小姐報名擲杯請金錢龜…竟然躑21杯，當天剛好21號，眼眶泛淚，不敢相信。自到台中東區南天宮請回金錢龜之後，接著隔月開始總是會剛好有一筆錢進來，讓曾小姐完成以下和家人的旅行…5月份即簽約剛回國一個月且初次認識的保單；6月份和媽媽出國旅遊；7月份牽新車，當然一定是回南天宮過火。；8月份和女兒島內旅遊；9月再次和女兒西藏長達十一天的半自助旅行；9月中旬回國後，就不知道什麼叫假日，因為被客戶追著簽約，連同事都說自從得到帝君的幫助後，真的是有神威相助。新同事要考試，也帶他們來祭拜帝君，同樣如願高分過關。

曾小姐至今，每初二、十六一定回南天宮拜拜。平常也會帶朋友、家人一起去拜拜。曾小姐表示：「當我心中有事，帝君總是感應的到，自然而然幫我排解。」因此，主動參加，還邀請身邊的朋友一起參與志工的工作。

台中東區南天宮關帝廟致力以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨，推崇「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」。「桃園明聖經」經文提到：「救濟急難人，就是解冤結」為這次佈施繞境祈福的目標。並發揚 關聖帝君之五倫、五常精神並深植仁、義、禮、智、信之德於人心，奉行忠、孝、節、義之良德典範 並以傳播關聖文化經典，藉辦理本次神聖活動，回饋各鄉里。台中東區南天宮歷年來舉辨過不少公益活動，希望藉由這次佈施大眾遶境活動能深入民間，了解民眾需求，把愛傳到各個真正需要幫助的角落。

台中南天宮邀請大家一同來參與佈施功德做好事，共襄盛舉，功德無量。地址:台中市東區自由路三段309號，服務電話:04-22111281。

(中時電子報)