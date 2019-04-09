劉亦菲被爆緋聞，粉絲解謎。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

粉絲指劉亦菲早分享過和該名老外合影。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

大陸女星劉亦菲2015年和大她11歲的宋承憲拍電影《第三種愛情》假戲真做，兩人公開交往了2年半，去年初證實分手，今(9日)陸媒直擊劉亦菲和一群友人逛街聚會，其中還有一位外國人，最後劉亦菲等人陪著外國人進機場，擁抱告別，令人好奇彼此關係，粉絲則跳出澄清該群朋友應是拍攝電影《花木蘭》的工作人員。

宋承憲去年初透過韓國媒體表示，和劉亦菲因聚少離多決定分手，具體時間點不便告知，8月劉亦菲參與的迪士尼真人版電影《花木蘭》開鏡，今據《優酷娛樂》報導，最近劉亦菲被直擊和一群友人外出，其中還有一名老外，眾人吃飯逛街、玩夾娃娃機，看來交情不錯。

最後劉亦菲更將那名外國人送到機場，上演揮手擁抱離別戲碼，粉絲見此，老神在在指那應是電影《花木蘭》的工作人員，說：「之前早就有路人偶遇，還帶著木蘭劇組人員逛過故宮」、「人家劉亦菲微博都發了合照的」、「花木蘭劇組的同事啦，旁邊的女生也是同事啊」、「希望我菲不要和這個老外有啥其他的關係」。

(中時電子報)