台中日月千禧酒店邀請知名母女檔畫家申學彥（中）、宋孜穎（左）舉辦「蘊育∞樂園」母女聯展。（馮惠宜攝）

台中日月千禧酒店邀請知名母女檔畫家申學彥（右二）、宋孜穎（右一）舉辦「蘊育∞樂園」母女聯展，以畫作中母女溫馨的情感流動營造母親節氣氛。（馮惠宜攝）

台中日月千禧酒店迎接母親節的到來，特別邀請獲獎無數的台中知名母女檔畫家申學彥、宋孜穎舉辦「蘊育∞樂園」母女聯展，以畫作中母女溫馨的情感流動，以及畫面題材、色調溫暖的鋪陳，營造佳節氣氛。

台中日月千禧酒店副總經理許瑄芷表示，日月千禧第12次的藝術亮點藝文展覽，以母女聯展作為主題，請到活躍於中部畫壇的申學彥、宋孜穎母女聯手展出27幅畫作，其中一幅壓克力畫「禮物」由兩位女性藝術家為此次展覽特別創作，畫面中，媽媽欣賞花卉後畫下的花語，女兒觀察小生物後繪製的符號巧妙交融，就像是送給彼此的禮物，不僅傳遞母女情感，更象徵永不止息的愛。

申學彥曾榮獲台中縣美展國畫類第一名、台灣省公教美展國畫類第一名、台中縣美展水彩類第三名、教育部文藝創作獎第三名等殊榮，專精於油畫、水彩，主要以花卉作為創作主題，畫風優雅精緻，展現出女性特有的細膩心思。

宋孜穎為國立彰化師範大學碩士，曾榮獲彰化新人獎水彩類第二名、油畫類第三名、台灣美術新貌展平面創作入選等佳績；題材的選擇上以灰塵、花粉、細胞等微小生物為主，在台中創立「好時光藝術工作室」後，偶然間將紙膠帶變為顏料，利用剪、貼、黏等拼貼技巧進行紙膠帶肖像畫速寫，並獲得邀請出版書籍「新手也OK的紙膠帶活用術」，從此愛上紙膠帶可「透光」、「疊色」，交織出混色效果的獨特魅力，一頭栽進紙膠帶創作的世界。

搭配畫展，1F旅覓酒吧同步獻出同名款「蘊育∞樂園」藝術甜點，點心坊副主廚徐紹桓從藝術家創作媒材紙膠帶獲取靈感，用草莓巧克力匠心打造粉紅色的可愛膠台，層層交疊的紙膠帶以同樣擁有層疊特性的唐寧伯爵茶千層蛋糕呈現，而蛋糕表層的白巧克力飾片妝點出紙膠帶特有的雅緻色澤，更讓整款蛋糕就像藝術品一樣。

(中時 )