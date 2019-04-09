◎ 國民黨代表籲提早開全代會 徵召韓國瑜選總統

國民黨中央委員9日召集22縣市黨代表，呼籲黨主席吳敦義儘速徵召高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020，國民黨中央委員徐正文表示，民進黨在4月份就會決定總統提名人選，但國民黨直到7月底才召開黨代表大會，到時一切就太遲了，要求黨中央提早召開大會，並在會中正式徵召韓國瑜參加總統選舉。

◎ 初選後果 大家都知道 蔡：黨必須要有自己的決定

在「蔡賴會」後，蔡英文總統今天召開記者會強調，她是現任總統，提名的過程和結果也會影響國政，公務部門的軍心，合作如果是選項，全黨就應傾全力去走合作的方向。至於黨內初選是否延後等技術性問題，「黨必須要自己的意志跟自己的決定」也希望跟大家商量。

◎ 攻占小賣家 郵局與超商合作寄便利包

隨著電子商務蓬勃發展與民眾消費型態改變，即時寄送包裹的需求越來越大，中華郵政今宣布與全家便利商店合作，透過超商24小時無休的優勢，讓民眾以更快速的服務寄送郵局便利包，今起3個月更有配送費優惠，寄件只要45元起。

◎ 宋茜挺羅志祥帶迷你豬助陣 互相靠腰「搖起來」

羅志祥（小豬）12日推出新專輯《NO IDEA》，日前邀來宋茜一同拍攝新歌〈NO LOVE〉MV，宋茜表示先前收到生日禮物是一隻迷你豬，她也特別抱著豬來現場，小豬分享過養豬經驗，他以前養迷你豬最後越長越大竟然像山豬，不但有黑毛還有長長的獠牙，他開玩笑嚇宋茜：「小心現在會撒嬌要人抱，後面就抱不動了。」

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