京劇版《大宅門》推出兩年以來，已到過上海、南京、哈爾濱、石家莊、西安、青島、廣東、廣西等地演出，受到廣大歡迎，李卓群表示，大宅門是華人共同的鄉愁，她曾聽聞有華人在美國家中，每日播放的電視劇就是《大宅門》，「那電視傳來的聲音，就是鄉音，也是一個回不去的年代。」

李卓群表示，京劇版《大宅門》劇組平均年齡很年輕，大約在27歲左右，但對這個作品並不陌生，「對我們這代人而言，這部作品是我們和家中長輩共同欣賞，曾有過的美好時光，跨越三代以上的心靈記憶和歸宿，同時乘載古老中國最傳統的理念和傳承，是戲劇作品的一大里程碑。」

然而，京劇版《大宅門》有別於電視劇，楊九紅自懷孕坐火車在火車上小產的悲涼段落，李卓群說，她不願呈現這麼傷感的段落，「最後會結束在楊九紅懷孕搭上火車，觀眾聽見轟轟轟的火車聲，像是時代前進，但並沒有真正的結局。」為此，李卓群透露，團隊正在醞釀推出下一集。

李卓群說，未來還會有電視劇原班人馬參與演出京劇版、戲曲電影版等不同版本將推出，並有相關單位正在安排舞劇版，甚至有遊戲公司詢問製作成電玩的可能，都是未來待發展的《大宅門》版本。

(中時 )