民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝近期陸續在臉書粉絲團推出系列城市行銷影音，以「新竹小路亂撞」為主軸拍攝美食推薦影片，帶著網友走訪新竹市大街小巷品美食，首站帶大家走進東門市場，造訪年輕新創店家「小東門」，影片一推出就大受網友好評。

鄭宏輝表示，記憶中，小時候的東門市場很熱鬧，走過了數10年興衰，直到最近這幾年開放青年創業，東門市場迎來轉型翻轉，年輕人的進駐引入蓬勃生氣，但不變的濃厚人情味仍延續下去。

這次他和美食部落客踢小米、新竹市議員施乃如，如「新竹小路亂撞」般一頭撞進融合各國料理風味的小東門，體驗巷弄中的人氣美味，這才感受到，原來東門市場變的很不一樣了。

鄭宏輝說，「新竹小路亂撞」以美食為切入點探尋新竹市，希望透過1系列的城市行銷企劃，累積新竹的文化厚度，從餐桌聊生活，透過飲食文化角度，發展在地美食經濟效益，把網路的人氣帶進店家，拚「美食經濟」。

他說，要了解1座城市可以有很多種方式，他從多種面向深入，為的是帶大家跟著他的腳步走遍新竹，穿梭巷弄，在轉角遇見屬於城市的歲月故事，「新竹小路亂撞」美食影片不只帶給大家幸福感，也期許透過影片中新竹美食的故事，吸引關注、提高網路聲量，為立法委員的選戰加溫。

(中時 )