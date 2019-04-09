全聯We Sweet紅玉香緹奶凍捲，每盒250g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet奶蓋焦糖紅玉波士頓派，每盒65g，45元。（全聯提供）

全聯We Sweet紅玉蘋香乳酪，每盒160g，99元。（全聯提供）

全聯We Sweet紅玉琥珀慕斯杯，每杯90g，45元。（全聯提供）

全聯We Sweet紅玉歐蕾寒天布丁，每杯150g，65元。（全聯提供）

全聯We Sweet紅玉菠蘿泡芙，每顆80g，39元。（全聯提供）

全聯We Sweet聯名甜點，去年和今年都有日系抹茶甜點，分別和日本百年抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舗、日本京都宇治市吉祥物「茶茶小王子」合作打出名號。本月12日至5月9日首次與獲得米其林肯定的日月潭紅茶名店朝霧茶莊聯名，推出7款「日月潭紅茶系列甜點」，每款39至99元，百元有找；標榜是本土、在地的文青質感茶甜點。

朝霧茶莊是魚池鄉歷年紅茶評鑑比賽頭等獎的常勝軍，2018年獲米其林指南國際食品暨品質評鑑組織ITQI青睞，出品的台茶18號紅玉得到二星等的絕佳風味獎章；目前在南投日月潭伊達邵、百貨通路及成都伊藤洋華堂展店銷售，未來計畫前進東南亞、歐美，目標成為國際品牌。

這次的「日月潭紅茶系列甜點」中，「紅玉雲朵戚風」外型精緻可愛，鬆軟的戚風蛋糕佐煉乳，風味清新；捲類甜點「紅玉香緹奶凍捲」搭配紅玉紅茶香緹鮮奶油與滑順的奶凍，口感綿密；首次登場的冷藏波士頓派「奶蓋焦糖紅玉波士頓派」，加入日月潭紅茶更清香、層次更豐富。

「紅玉蘋香乳酪」使用進口乳酪與日本青森蘋果丁，加上紅茶酥菠蘿，完美結合台、日風味；「紅玉琥珀慕斯杯」底層布滿奶茶慕斯，堆疊綿密鬆軟紅茶戚風、紅茶慕斯，再點綴紅茶晶凍，層層有驚喜；「紅玉歐蕾寒天布丁」、「紅玉菠蘿泡芙」都適合一人獨享。

(中時 )