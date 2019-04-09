電影《樂獄》是台灣首部真人真事改編的少年監獄電影，由林哲熹、JR紀言愷、范少勳等人領銜主演，林哲熹曝劇本第一場戲就面臨眾人「越獄」情景，幾乎全員掛彩，還有人一緊張被鐵絲網割到瞬間噴血，林哲熹表示：「要從六呎高監獄圍牆一躍而下，整個人生跑馬燈瞬間在腦海浮現，那種速度感，讓我跳下去瞬間覺得好緊張，心想我的天啊！我怎麼會在這裡，尤其那年是我第一次拍電影，也沒有太多經驗。」

林哲熹回憶越獄戲仍心有餘悸，當時正逢寒流來襲又飄雨，自己發高燒親自上陣，身為眾人老大，因此扛著梯子就率先往前衝，不論是內在還是外在環境都很艱辛，體力被激發到了極限，甚至有演員因有懼高症在圍牆上狂抖，卻又僅剩他的鏡頭沒拍，哲熹見狀不顧自己體力幾乎快透支，仍自告奮勇地上圍牆陪他拍攝，並對他說：「不要怕，要掉我們就一起掉下去。」戲裡戲外展現兄弟情。

「原先劇組安排透過鋼絲的力量，躍過六呎高的圍牆，但拍攝後發現太像武俠片，因此改運用自己的力量去翻過圍牆。」林哲熹還拿著厚重的棉被蓋在鐵絲網上，避免在攀爬的過程中被鐵絲網給割到，「鐵絲網的蛇籠有個角度，所以我像攀岩的方式翻過去，有場戲我需要頭下腳上的整個人往下摔，然後蹬在牆上再翻回去，這場戲就來回翻了二三十次，拍了近10小時才完成。」該片5月17日上映。

(中時 )