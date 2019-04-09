長榮航空與桃園市空服員職業工會今日進行第二次勞資爭議調解，針對日支費、疲勞航班、管理改善等訴求協商，調解在下午2時告一段落，雙方各退一步，於4月17日進行第三次調解。工會表示，雙方仍未達成共識，但資方有做出幾項承諾，禁搭便車條款看似也有機會，願多等一個星期，下周原則上是最後一次調解。

據悉，工會訴求的疲勞航班，長榮同意BR198台北－東京的冬季班表，試行過夜。日支費和禁搭便車條款，將由主席組成委員會，4月16日赴長榮調查日支費成本結構，並於17日第三次調解提出建議。

空服員工會則指出，3月25日提出東京、金邊、北京等9條疲勞航線，長榮今僅針對「台北－東京」航線之一的BR198提出試行冬季過夜，離改善瀕臨超時航班還有非常大的距離。

工會說，禁搭便車為工會團結權行使之具體表現，以避免投機者，本會更曾辦理說明會經全體會員過半同意，禁搭便車條款不容退讓，若長榮航空公司難以於調高外站津貼調款綁定禁搭便車，也可仿效華潔工會等其他工會之作法，於三節獎金或其他津貼名目綁定禁搭便車。工會也強調，「針對禁搭便車款絕無放棄之可能，第三次調解成立與不成立，將取決於禁搭便車款是否有成立之可能」。

長榮航空回應，工會堅持禁搭便車條款，要求工會會員的差異化，公司對此實難認同，工會提出強化飛安訴求及疲勞控管，卻又訴求此一條件需因工會成員身分與否而給予，不僅訴求彼此矛盾讓公司難以接受，且差別待遇的結果，更違背「客艙資源管理CRM」原則，不但機上服務有打折的疑慮，更直接埋下危害飛航安全的潛在危機。

長榮表示，無法認同差別待遇，但可以考慮針對工會組織本身（非針對會員）提供福利項目進行研議，有關福利項目實質內容，長榮航空持開放態度，希望與工會進行協商。

(中時 )