果真名不虛傳！「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎進香隊伍，9日下午3時緩緩走上彰化縣與台中市交界的大度橋，沿台1線中山路進入彰化市，傍晚5點半已經即將進入花壇鄉，3個小時迅速走過彰化市，腳程驚人。
連續兩天兩大女神鑾轎相繼經過彰化縣政府前，彰化縣長王惠美也特別前往獻花祈福，祈求國泰民安、風調雨順、經濟旺旺旺。
相同的路線不到24小時前大甲媽祖鑾轎也剛經過，連續兩天兩大女神陸續沿著中山路途經彰化市，讓許多信眾十分驚喜，不少網友全程鎖定白沙屯媽祖鑾轎GPS定位、網路直播頻道，熱烈討論預測行進路線，到底會在哪個路段相遇，更成為熱烈討論的話題。
聽聞白沙屯媽祖真的走入彰化市，信眾迅速湧入台1線上，等著參拜、鑽轎底；上萬民眾在中山路、金馬路口屏息等候媽祖鑾轎的行進方向，當香燈腳抬起鑾轎後退數步後，突然搖晃著鑾轎衝向左前方中山路方向，現場群眾響起一陣歡呼與掌聲。網友更迅速留言「彰化人真是太幸運了！這麼受媽祖婆眷顧」、「還好這隊不會打架」。
已徒步行走72公里的白沙屯媽祖鑾轎，「咻！」的一下子，就從台中經過彰化市抵達花壇鄉，中途只短暫在路邊停留十多分鐘讓香燈腳、志工歇歇腳，晚間將駐駕何處過夜，成為網友和信眾現在最熱烈討論話題。
(中時 )
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