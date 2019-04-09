台中市日前傳出夜店鬧事糾紛，台中市長盧秀燕9日強調，市府對於城市治安、公安絕不鬆懈，有的業者還會蠢蠢欲動，有的要強勢復出回歸，做生意我們並不反對，但是業者一定要負起治安相關責任，業者不能保障消費者或居民的安全及安寧，這是我們不容許的。

盧秀燕表示，有的業者要強勢復出回歸，可是並沒有告訴社會大眾他們對於消費者安全，或城市治安有什麼樣的許諾，相關業者在一定規範下做生意，我們表示歡迎，但若業者不能負責，要把責任丟給政府或警察，業者無法提出自律承諾，「那就繼續休息下去!」

盧秀燕說，她要特別表揚警察局，前兩周台中市有夜店聚眾鬧事的情形，警察局同仁在副市長陳子敬督導下，都能在第一時間有效處理，維護社會安寧。

「有的業者還會蠢蠢欲動，做生意我們並不反對」，盧秀燕強調，他們一定要負起治安相關責任，有的要強勢復出回歸，可是並沒有告訴社會大眾他們對於消費者安全或城市治安有什麼樣的許諾，所以她謝謝警政同仁，展現出台中市府應有的態度。

盧秀燕表示，市府對於城市治安、公安絕不鬆懈、極為重視，很多治安防護不是天上掉下來的，警政同仁非常辛苦，她表示肯定與感謝。

(中時 )