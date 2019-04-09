苗栗縣政府衛生局鼓勵戒菸，以「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」活動，提供高額獎金增強民眾戒菸決心，今年衛生局規畫線上報名，並規畫30名成功戒菸獎項，頭獎高達3萬元，以6項大獎、共計40萬元獎金，鼓勵民眾擺脫菸癮。

衛生局長張蕊仙指出，吸菸為國人健康頭號殺手，據國民健康署調查，縣內青少年吸菸率低於全國平均值，但歷年成年人吸菸率均高於全國，衛生局除持續輔導醫療院所、藥局提供多元戒菸服務外，也宣導抽菸提高心血管和肺癌的罹患率，奉勸民眾戒菸。

衛生局為提升吸菸者戒菸的動機及成功戒菸，今年推出的活動改採線上報名，凡於6個月內就診且成功戒菸者可參加重獲新生獎抽獎，共30個名額，頭獎可獲得商品禮券3萬元，且只要任何人推薦吸菸者參加門診戒菸服務，就有機會抽中500元的商品禮券。

苗栗縣長徐耀昌9日偕同立委徐志榮夫人王慧珍、議員余文忠、楊明燁、張志宇、湯維岳等人，戴上拳擊手套打擊菸品，為活動揭開序幕。菸齡30多年的徐耀昌已成功戒菸10多年，鼓勵想戒菸民眾「意志力比什麼都重要」，且自己戒菸之後神清氣爽、身體更健康戒了就是幸福健康的開始，呼籲一定要持之以恆，「相信大家一定也可以！ 」

衛生局規畫，即日起至11月30日止，想戒菸的民眾只要攜帶健保卡，前往縣內87家門診戒菸合約醫療院所掛號就診，並請醫事人員協助上網登入報名，就可以參加12月中旬舉辦的抽獎活動，詳細的活動訊息，可上衛生局網站或搜尋「拒絕菸誘惑一戒解千愁」活動網址（https：／／www.108miaoliquitsmoking.com／)

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