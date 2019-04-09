全國台企聯新聞發言人葉惠德9日表示，近日以來，成為台灣輿論眾矢之的所謂「禽獸說」仍在發酵，很多台商也對此也議論紛紛、感到非常憤慨。

葉惠德說，台商工作在大陸，家在台灣。為生計、生活奔走於兩岸之間，深刻體會到兩岸「冷暖」。一邊是不斷發布利好政策，照顧廣大台胞的生活發展；一邊不但不顧我們辛苦，還不斷阻礙兩岸民眾交流、升高兩岸對抗，讓我們十分寒心。

很多台商表示，韓國瑜市長為高雄百姓打拼，成績有目共睹，得到廣大高雄民眾的認可和支持，竟然受到橫加指責，這種忽視民眾利益、不顧台灣經濟發展的信口雌黃，必然遭到社會輿論的強烈譴責。

葉惠德強調，多年來，大陸一直秉持兩岸一家親理念，不斷釋放親情和善意，與台灣貿易保持高額逆差，2018年大陸對台逆差已達到1289.51億美元，是台灣最大的貿易夥伴和貿易順差來源地；我們廣大台商伴隨大陸經濟發展，事業取得了成功。這些都說明唯有加強兩岸經貿交流與合作，才能共創雙贏、共同發展。

(旺報 )