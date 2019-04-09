台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境全程步行，但在接著進行雲林到嘉義的行程前，柯文哲宣布將改以腳踏車來完成剩下路途，因為他身體出狀況了。柯文哲透露，因為短時間內過度運動，他發現尿變黑的，他自評應該有橫紋肌溶解症。

柯文哲接受媒體聯訪時說，目前身體情況「全身痠痛」，但還好、還是可以站在這裡受訪。柯文哲還自爆發現有尿變黑的症狀，自我評估應該是橫紋肌溶解症，「太激烈運動齁，橫紋肌會受傷」。

柯文哲說，因為只剩下幾個鐘頭要走到新港，太困難了，而且目前他的身體狀況下，真的不太容易，改騎腳踏車是想要「至少沒有走完，也要騎完」。媒體再問，現在改騎腳踏車是否有些勉強？柯說，「心存善念、盡力而為」，還是在一個程度內當然盡量做。

柯文哲也在臉書及IG貼文，寫道：「快60歲了，這個身體我看是有點難準時走到嘉義」、「不能走完，也要騎完，下午2點，我們出發！」並附上一張騎單車的照片。

有柯粉看了心疼，「阿北注意身體啊！我第一次對你這麼生氣」、「幕僚是幹嘛，架上車啦」，不過也有人笑說，「別再做秀了，老命要緊」、「老了，別再亂操了」、「遶境路上看到滿多老阿公阿嬤比柯老，也沒這樣邊走邊哭哭」、「到底在幹嘛？」、「為了想選總統想到瘋了」。

(中時電子報)