香港法院9日對「佔中」始作俑者戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人就「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等6項罪名作出裁決。在9日的大陸外交部例行記者會上，有外媒記者提問稱，有國際組織稱該判決表明香港的民主自由程度有所下降，詢問陸方對此有何評論？

大陸外交部發言人陸慷表示，嚴格地講，這是大陸內部事務。但是既然國際上有個別人對此發表了評論，他也願意闡述大陸政府的正式立場。陸方注意到這個案件已經做出了判決。大家也都看到，當年持續了79天的非法「佔中」嚴重衝擊了香港特區法治，對香港的繁榮穩定、對香港特區公眾的正常生活秩序都帶來了嚴重損害。

陸慷表示，他相信這樣的情況發生在任何其他國家和地區，政府做出維護公眾正常生活秩序的決定，應當是無可非議的。中央政府堅定地支持香港特別行政區依法懲治非法「佔中」的主要組織者和策劃者。

陸慷說，他也想提醒任何其他國家人士，把這個片面理解為「對香港特區社會自由造成損害」，是毫無道理毫無根據的。只要看看在其他國家發生的情況，就能得出公正的、不帶偏見的結論。

(中時 )