少子化造成招生困境，企業也面臨新進員工短缺現象，台南紡織、南臺科大攜手籌組「產學共構技術研發中心」，雙方投入開發高值化聚酯，將聚酯纖維產業從生產導向轉型為創新應用產業，導入循環經濟提高資源利用率，提升產業競爭力，也增加傳統科系招生誘因。

南臺科技大學與台南紡織9日舉行「南紡與南臺產學共構技術研發中心」揭牌儀式，南臺科大董事長張信雄指出，在台灣少子女化趨勢下，大學招生困難、企業新進員工短缺問題日益嚴重，技術研發共構中心運作模式，將做為學校、企業間橋樑，為少子化衍生問題，提供一個緩解選項，可做為各界參考。

南紡指出，聚酯(PET)纖維是目前世界上最主要合成纖維，約占合成纖維總量81％；目前全球化纖產能利用仍不佳，新的產能持續增加，但需求端未能跟進，導致產能和需求間差距嚴重，因此，未來依靠量產價格競爭優勢不再，聚酯纖維產業須修正過去擴大產業規模，降低成本的傳統發展模式，改朝高值化發展，盼借南臺師生研發創新能量，研發出高值化聚酯。

南臺科大校長盧燈茂指出，該中心以3年為期來推動，主要是呼應政府循環經濟政策，因此，研發主題是研發生物可分解材料技術以及應用產品，滿足高值化、高性能、無毒性、零廢棄等循環經濟特性。

化學工程與材料工程系主任林鴻儒提到，傳統化工系逐年面臨學生就讀意願不高，招生困難的局面，事實上，每年全台化工系畢業生才3500人，然而許多產業都亟需化工人才，化工系出路比想像中來得好及廣。

台南紡織董事長侯博明說，南紡有健全的法規制度、完善的福利、暢通勞資溝通管道、多元的學習發展及完整教育訓練體系，去年與南臺科大共同開設自動化國際學生產學合作專班，尤其，結合越南總廠資源，設立新南向專班，將台灣高等教育成功輸出，這次再透過產學共構研發中心的成立，將使南紡與姊妹企業南臺科大緊密合作共存共榮。

校方指出，化材系去年8月增購研發設備，如今又與南紡一同設立產學共構技術研發中心，未來將攜手共同發展高值化聚酯產業的關鍵技術與開發新穎機能性聚酯產品，將豐沛研發能量導入企業，並使學校透過企業了解產業最新脈動，培育產業競爭力人才，堪稱雙贏。

(中時 )