新北市長侯友宜（右）9日下午前往汐止區占地3500坪的「公八公園預定地」視察，聽取簡報後要求市府進行通盤規畫，以符合地方期待。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右三）9日下午前往汐止區占地3500坪的「公八公園預定地」視察，聽取簡報後要求市府進行通盤規畫，以符合地方期待。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（左）9日下午前往汐止區濟德宮參拜，受到民眾熱烈歡迎。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（9日）前往汐止區濟德宮參拜贈匾，隨後前往占地3500坪的「公八公園預定地」視察，周圍約有1萬名住戶，地方期許可以有個多元休憩場所，侯友宜聽取簡報後，要求市府進行通盤規畫，考量地方需求符合民眾期待。

侯友宜下午2時許先前往有「汐止媽祖廟」之稱的濟德宮參拜，並致贈「慈悲德澤」匾額，感謝廟方長期以來對地方的關懷與付出。侯友宜表示，濟德宮已有逾180年歷史，廟中高1.5公尺的粉面媽祖更是新北少見的軟身神尊，是汐止媽祖信仰中具有代表性的寺廟。

侯友宜參拜過後，前往位於寺廟後方的「公八公園預定地」聽取區公所簡報。汐止區公所表示，預定地除了4成是市府土地外，其餘都是公私共有或私有地，因地勢低窪不易建設，因此並未活化利用，地方都盼望能先針對公有土地，以及公私共有的土地先行規畫，打造一個樂齡公園。

新北市議員張錦豪表示，汐止戶籍人口20萬人，但實際居住數卻逾30萬人，而綠地公園空間少之又少。據統計，汐止公園預定地共24處，未開闢部分就達14處，土地產權雖有部分為私人所有，盼市政府能加快效率整合盡速開闢。

張錦豪強調，公八公園預定地，若能順利開闢完工，必能讓汐止民眾有感；再者，若可以連同地下停車場等一起規畫，將可更符合民眾需求，解決民眾停車困擾。

(中時 )