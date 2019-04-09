痛風年齡層逐年下降，除了老化的退化性關節炎，另一種因為結晶累積在關節引起發炎的痛風型關節炎，專家表示，長期下來也會造成軟骨受損，甚至會劇烈疼痛，若不想一輩子吃藥，有些習慣千萬要改。

痛風型關節炎主要是血液中的尿酸因為低溫結晶累積在關節裡，造成發炎，《每日健康》報導，足踝外科醫師朱家宏表示，由於血液中的尿酸無法藉由短期藥物改善，一定要控制飲食、鹼化尿液、多喝水、多運動、不熬夜、睡眠充足，都是重要關鍵。

朱家宏指出，因為現代人吃得太「營養」，尿酸、嘌呤類食物吃太多，所以一定要改變飲食習慣。所謂的控制飲食、鹼化尿液，就是少吃海鮮或內臟，多吃植物性食物，生活、飲食都要正常。

朱家宏說，運動可以讓手腳發熱，當手腳溫度升高，關節結晶沉積就不會那麼厲害，因此建議多運動、多喝水，讓尿酸從尿液、糞便、汗水排出，對身體很有幫助。

(中時電子報)