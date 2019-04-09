面對美國總統川普正式將伊朗革命衛隊列為外國恐怖組織，伊朗總統魯哈尼表示，美國的決定是「巨大的錯誤」，並指責美才是世界上恐怖主義的領袖；面對美國持續施壓，他更放話伊朗將大量生產用於鈾濃縮的IR8先進離心機，中東局勢再次陷入緊張。

據路透社9日報導，魯哈尼（Hassan Rouhani）對川普就伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的相關決議表示譴責，除了稱伊朗伊斯蘭革命衛隊是「伊朗人民的守護者」外，更表示伊朗革命衛隊在中東地區是一支對抗恐怖分子的軍隊，而美國卻宣佈革命衛隊為恐怖組織，這是個「巨大的錯誤」，這個錯誤將讓伊朗人民團結在一起。

此外，魯哈尼稱美國雖然領導了在該地區的反恐戰爭，但只是想要利用反恐作為反對該地區人民的工具，美國才是世界上恐怖主義的「頭號支持者」，而且仍然在支持「伊斯蘭國」（ISIS）的餘黨。

面對美國持續施壓，魯哈尼選在「全國核紀念日」上強硬表示，若美國堅持要施壓，伊朗將將生產用於鈾濃縮的IR8先進離心機。去年5月，川普宣佈退出伊朗核協議，並在隨後的數月內陸續恢復了對伊朗的全面制裁，此後伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾宣稱將立即重啟鈾濃縮，引發國際擔憂。

「伊朗精英伊斯蘭革命衛隊」起於1979年伊朗革命起義推翻君主體制、建立宗教領袖為國家最高領導人的政教合一體制後建立，現擁有超過15萬名現役士兵，此外更擁有自己的陸海空三軍、情報系統和特種部隊，並監管伊朗的國家戰略武器。革命衛隊不只是伊朗最具權勢的軍事機構，對國內政經也有著深遠影響，掌控建築、電信、汽車和能源等產業。

(中時電子報)