春暖花開，緊接著又是暑假了！給自己和親朋好友放鬆小旅行吧！香港旅遊發展局幫精打細算的上班族規劃CP值高的小旅行，放肆微醺、療癒美食、紓壓體驗，品嚐歐巴馬最愛漢堡、到離島塔門擁抱大自然、在天台野餐俯瞰城市美景、監獄酒吧體會特殊文化！鄉港旅遊發展局4月15日起推出線上旅展，機＋酒讓你用優惠的價格享受自在與樂活。

PDT屢獲全球最佳酒吧，旅客需要進入電話亭才能找到酒吧，十分富有神秘感。（照片提供 PDT）

●煩惱拋諸腦後的放肆微醺推薦：香港的酒吧文化，一直是上班族旅客最喜歡的體驗之一，不妨將自己的任性旅行加上Bar Hopping的體驗，將香港熱門的新興酒吧花一個晚上蒐集完畢。推薦體驗點包含特務酒吧Foxglove、紐約傳奇酒吧Please Don't Tell (PDT)、海明威主題酒吧The Old Man、大館監獄主題酒吧Behind Bars，其中不乏國際級的調酒師及極具特色的主題裝潢，值得喝一波！

前總統歐巴馬最愛Five Guys在香港開亞洲首店。（照片提供：Five Guys）

●療癒系美食必嚐推薦：說到療癒體驗不能錯過的就是吃了，一整桌的美食總是讓人心情舒暢。精選洗版香港年輕人IG的下午茶體驗，包含網美蛋糕店 VIVE、城市天台野餐 PIQNIQ、港點變奏曲Cobo House，或是大口品嚐的美國前總統歐巴馬的最愛Five Guys漢堡，也可以先任性在酒店睡飽飽再享用一頓無限量供應新鮮生蠔、波士頓龍蝦的自助早午餐餐廳，都是不容錯過的好選擇。

香港的離島塔門是擁抱大自然的紓壓好選擇。（照片提供 香港旅遊局）

●香港紓壓的私房選擇：喜愛想要釋放壓力，可以跟著香港人的腳步，選擇前往賽馬場大聲吶喊、小賭一番。位於市區的跑馬地馬場星期三還有Happy Wednesday啤酒主題活動，不懂賽馬也可以感受熱鬧氣氛！或是選擇在豪華遊艇上擁抱維港美景與三五好友共同狂歡，也可以在深夜前往24小時營業的茶餐廳，點滿一桌狂嗑一波。如果想要徹底放空，可以選擇去香港的離島塔門擁抱大自然；當然選擇一家頂級酒店寵愛自己一次，更是紓壓最佳提案。

網美蛋糕店 VIVE。（照片提供 香港旅遊局）

周末不請假就出國，給自己一個任性小旅行充電一下吧！香港旅遊發展局幫精打細算的上班族規劃「用最低的任性成本，享受最任性的香港旅行」，週五下班才出發都還來得及去連跑三間酒吧！連買伴手禮送同事的成本都可以省下！香港旅遊發展局4月15日起推出線上旅展，只要8,888（未稅）就能入住全新開幕頂級美利酒店！只有8天，限時搶購，讓上班族任性玩香港，說走就走。

在天台野餐俯瞰城市美景是 PIQNIQ一大特色。（照片提供：PIQNIQ）

Happy Wednesday啤酒主題活動讓年輕人也能體驗賽馬樂趣。（照片提供：香港賽馬會）

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(中時電子報)