導演蔡明亮執導的華人首部VR電影《家在蘭若寺》8K版本近日席捲歐洲，自年初於荷蘭Eye電影博物館首映廣獲好評，並成為第一屆英國台灣影展唯一展映的VR電影，現場配合HTC VIVE商用劇院管理系統，在倫敦現場搭建虛擬實境電影院，高規格8K VR電影首映成為本次影展一大亮點，這是蔡明亮導演睽違12年再訪倫敦，現場觀眾報以熱情掌聲。該片又應北京國際電影節邀請，13日在北京展開為期8天的亞洲首映。

除了《家在蘭若寺》，蔡明亮選在倫敦泰德美術館放映其他作品，他表示在歐洲的美術館放電影並不稀奇，許多館內都設有觀影設備，「在亞洲，電影是電影，美術館是美術館，一向是壁壘分明，互不相干。」蔡明亮認為是電影產業對電影人產生了限制，但他想強調「儀式感」的重要性，他表示小時候去電影院好比是去寺廟，有一種儀式感，現在人們把看電影等同於去百貨公司，「像購物一樣，這兩種感受是不同的。」

(中時 )