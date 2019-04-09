農委會主委陳吉仲日前南下勘察稻熱病災情時宣布，今年一期稻作餘糧收購將不限每公頃3200公斤，農糧署副署長莊老達昨馬上澄清說，即使無上限收購但還是要有合理的量。對此，農業四大寇之一、雲林菜農林佳新說，農糧署似乎被長官的言論嚇到，馬上跳出來甩巴掌。

林佳新在臉書發文說，「好笑的是陳吉仲前日下嘉義說，公糧無限制收購，而農糧署似乎被長官的言論嚇到，馬上跳出來甩巴掌」。他還說「什麼叫合理無限制收購？怎麼每天都在創造新名詞」。

對於無限量收購不會影響農民賣的價格，林佳新表示，「廢話大撒幣收購到死當然不怕價格差」、「老實講陳吉仲這種驚人之語也不是第一天，常常自己講了下面的人再急急忙忙擦屁股，甚至粉飾太平，三年了怎麼這種天才能真除當上主委，民進黨真的沒人了嗎？！還是英系人馬真的動不了（話說三個閣揆都想換掉他，結果兩個閣揆被換掉了）」，陳吉仲真的好棒棒。

(中時電子報)