據審計部2017年度中央政府總決算審核報告，交通部公路總局補助嘉義市政府辦理嘉義市先期交通轉運中心，已逐步提升嘉義地區整體交通運輸環境品質，但該轉運中心部分設施空間閒置未利用，監察院交通及採購委員會今通過監委章仁香、林雅鋒、仉桂美提出的調查報告，糾正嘉義市政府及交通部公路總局。

章仁香、林雅鋒、仉桂美表示，經實地履勘、函詢及詢問相關主管人員調查發現，嘉義市政府遲未依投資契約約定，成立「嘉義市先期交通轉運中心」營運績效評估委員會並完成年度評估，也未依促進民間參與公共建設法增訂條文規定，每年至少辦理1次營運績效評定，直至2017年9月13日才辦理第1次營運績效評估，任嘉義市先期交通轉運中心部分委外營運項目績效欠佳持續多年仍未能解決，顯未善盡履約管理及督導責任，核有怠失。

另外，交通部公路總局未能掌握轉運中心啟用後即閒置情形，經媒體報導後，才提經行政院活化閒置公共設施專案小組列管追蹤，消極懈怠斲傷政府形象。解除列管後，公路總局也未掌握該轉運中心前棟及後棟2樓室內空間持續閒置情形，即時輔導協助改善，也有疏失。

監委表示，除糾正外，並請交通部轉飭公路總局，積極協助嘉義市政府協調嘉義縣公共汽車管理處營運的市區公車進駐，以提高轉運中心月台使用率，以進一步帶動人潮，活化該轉運中心內部空間。

(中時 )