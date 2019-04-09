一艘大陸籍漁船去年從泰國金三角地區走私550公斤海洛因、600公斤K他命，想要運往台灣販售，卻在海南島外海遭到大陸、台灣、泰國三方聯手查獲，逮捕鍾姓船長及7名船員，隨後台灣也逮捕販毒集團內仍在逃的許姓、陳姓、大陸籍劉姓男子，基隆地檢署依毒品危害防制條例、懲治走私條例、私運管制物品進口未遂等罪嫌向3人提起公訴。

據了解，某跨國販毒集團以5300萬元的價格，委託45歲的許男、陳男利用大陸漁船，從泰國金三角地區走私毒品，再輾轉運至澎湖地區，最後運至台灣銷售。不料漁船從大陸出發不久，便在海南島外海被查獲，鍾姓船長等7名集團成員遭逮，另名大陸籍成員劉男為了收取運輸毒品尾款來到台灣，卻因為入境許可遭撤銷而被內政部移民署收容，與許陳2人先後落網。

基隆地檢署表示，接獲相關情資後即與北機站、海洋委員會海巡署偵防分署台北查緝隊、台北、新北調查處、航業調查處基隆調查站、南部地區機動工作站，臺北市政府警察局中正第二分局、蘆洲分局、國道公路警察局、內政部移民署北區事務大隊新北專勤隊等單位共同組成專案小組展開調查，等到時機成熟後，拘提被告許、陳並約談收容中之劉男，經當庭逮捕後，先後向臺灣基隆地方法院聲請羈押被告3人獲准，於3月29日偵查終結提起公訴，移審基隆地方法院後，三人繼續羈押禁見。

(中時 )