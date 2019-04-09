警政署9日發布77名三線一星以上的高階警官人事異動，中市14個分局中有6個分局長異動，都為平調與高升，外界評估此波異動純為定期輪調；其中台中市政府警察局秘書室主任簡吉照陞任警政署專門委員，簡吉照認真、負責被拔擢進入警政署，外界推測，這與他近年負責推動中市警服務品質提升成果卓著有關。

警政署這波人事異動，台中市計有警政署台中港務警察總隊總隊長楊鴻正調任澎湖縣政府警察局局長，其缺由警政署後勤組組長余一縣接任。而台中市政府警察局秘書室主任簡吉照陞任本警政署專門委員。

現任豐原分局長林宏儒與三分局分局長陳仕諺陞任台中市政府警察局警政監，倆人處事果斷，任內表現優異，高升實至名歸。

而清水分局長陳永昌調任新北市警察局金山分局長 ，原來就是台北人的他，這次是如願北調；而第六分局分局長陳武康調任第三分局分局長，疑受近來夜店滋事、員警大麻案所累。

第五分局分局長盧廷彰調任第六分局長，盧延彰處事成穩圓融，調任台中第一大局「六分局」責任重大。

另，異動名單還包括，市警察局交通警察大隊長郭士傑調任五分局分局長，而和平分局分局長黃永志調任豐原分局分局長，雲林縣警察局副局長許明耀調任和平分局長 ，台北市政府警察局後勤科科長張啟祥則調任清水分局長。台中市警察局保安科科長林沐弘調任台中市政府警察局交通警察大隊大隊長。

(中時 )