中醫認為，晚上11點前上床睡覺，有助身體的修復。這種說法以前常遭西醫挑戰，近來愈來愈多證據顯示，晚上超過11點還不睡，不僅會爆肝，還造成身體一連串的失衡。權威醫學網站《livestrong》指出，熬夜造成睡眠不足，會使身體處於高度戒備狀態，導致四大系統面臨崩潰。

《每日健康》報導，現代人工作繁忙，常犧牲睡眠來加班，有的則是做大夜班，作息顛倒。有的則深夜還在狂滑手機、玩遊戲，往往晚上11點後才睡，熬夜會讓身體付出代價，闢如壓力荷爾蒙造成血壓陡升、免疫力下降系統、體重產生變化、記憶力和注意力受損。

產生壓力荷爾蒙增加血壓

華盛頓郵報曾分析，「11點前沒睡會使身體處於高度戒備狀態，增加壓力荷爾蒙的產生並增加血壓。」高血壓可導致嚴重的健康問題，例如心臟病發作和中風。

免疫力下降系統

根據《Helpguide.org》的說法，你的免疫系統在沒有充分休息的情況下會被削弱，使你更容易患病。此外，睡眠不足會干擾您身體的內分泌系統。在睡眠期間，重要的生長和修復激素被釋放。

體重變化

睡眠剝奪與體重變化有關，特別是體重增加。哥倫比亞大學究報告指出，睡眠不足的成年人的體重增加和肥胖的傾向之間具有相關性，這可能部分解釋了美國肥胖發病率的增加。如果您正在努力解決無法解釋的體重增加問題，最好11點前睡吧。

記憶力和注意力受損

根據《Helpguide.org》的說法，睡眠不足會讓人感到昏昏欲睡和煩躁。疲勞使得難以集中注意力，這將影響您在工作或學校的工作效率。昏昏欲睡的其他副作用包括煩躁不安和決策能力受損。疲勞也會讓你對同齡人，同事和家人感到厭惡和不耐煩。

(中時電子報)