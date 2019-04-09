看起來像枸杞，也像是紅火蟻？究竟這是啥？近期有人發現新北台灣欒樹周遭發現紅色蟲蟲大軍群聚入侵應如何處置，新北市政府景觀處表示，在台灣欒樹周遭布滿紅色的蟲蟲其實是紅姬緣椿象，牠們對於環境或人體無害，民眾無須害怕。

紅姬緣椿象又名紅椿象或臭屁蟲，體色為紅褐色，成蟲背部小盾板周邊有黑色的V字型斑紋，觸角及腳呈黑色，無攻擊性且會有臭味，民眾經常誤以為是紅火蟻。紅姬緣椿象在春、秋兩季，常於草叢及樹叢出沒，如台灣欒樹的樹幹、枝葉及花果中，冬天則多在地面環境，如台灣欒樹落果堆中，彼此聚集在一起，其生命週期僅約3週，大量群聚的現象不久將會結束。

近期走在人行道上，發現在行道樹周遭有許多枸杞，起初以為是沒公德心的人倒在路邊，靠近一看發現原來是蟲蟲大軍，第一時間覺得很噁心，但深入了解知道這是正常現象後就比較安心。

行政院農委會林業試驗所副所長吳孟玲表示，近期因氣候變遷因素雨水較少，致紅姬緣椿象大量繁衍，但其無論對台灣欒樹或是人體都沒有危害，且為大自然正常現象及生態食物鏈重要一環，為維持大自然多樣性，請不要以農藥方式撲殺，以避免破壞自然生態平衡。如果有人不小心用手觸及，僅須用清水沖洗一般即可。

景觀處長林芳良表示，紅姬緣椿象群聚出沒的現象經專家說明為正常自然現象，請民眾不必擔心害怕，且紅姬緣椿象是許多鳥類喜愛的食物，為自然生態重要的一環，基於自然多樣性、生態食物鏈平衡及人體健康，不建議用噴藥方式撲殺，且生命週期不長，讓牠們於自然環境中生長即可。

紅姬緣椿象在春、秋兩季，常於草叢及樹叢出沒，如台灣欒樹的樹幹、枝葉及花果中。（新北市景觀處提供）

(中時電子報)