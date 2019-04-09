台塑六輕7日發生氣爆意外，造成雲林縣民恐慌，9日雲林縣議會民進黨團召開會議，除了要求六輕全面進行管路總體檢，也認為雲林縣政府沒有在第一時間開設災害應變中心，導致災後相關處理事宜出現混亂情況，必需加以改善。

台塑六輕7日氣爆事件雖未造成人員傷亡，但冒出大量濃煙與震動毀損房舍，已引發麥寮鄉民與全縣縣民恐慌，雲林縣議會民進黨團總召集人黃淑鈴、幹事長林文彬因此邀集黨團縣議員蔡岳儒、許志豪、邱世文、廖萬等人在台西鄉召開會議。

黃淑鈴表示，她身為台西鄉人，眼見台西鄉民無法享受麥寮鄉民的六輕回饋，卻要承擔六輕工安意外的苦果，她感到非常抱歉，此次六輕發生工安意外，她會全力為台西地區爭取相關權益，確保台西鄉民不要淪為二等國民。

林文彬說，六輕氣爆不僅危及麥寮鄉居民的生命財產，氣爆產生的空汙也將影響全雲林縣，因此邀集民進黨籍議員進行討論，要求六輕提出後續處理計畫並善盡補償責任。

蔡岳儒等人指出，六輕氣爆後縣府未在第一時開設緊急應變中心，統籌指揮調度各相關部門，才會導致後續處理出現混亂。另外，縣府應成立單一窗口，協助農漁民向六輕求償。

民眾指出，六輕進駐麥寮鄉20餘年，帶給地方發展進步，卻也造成地方汙染，此次氣爆事件讓鄉民覺醒，若沒有健康的身體，再多補償也是一場空，因此要求六輕全面更新廠區管線、加強工安意外簡訊通報機制等，才能確保居民的生命財產安全。

六輕表示，日後工安意外簡訊通報系統一定會在半小時內完成；補償方面絕對不會推卸責任，也會全力更新管路。縣府則強調氣爆當天，縣長張麗善立即率各局處主管前往六輕，並成立臨時災害應變中心，若當時在縣府設立應變中心，將無法立即了解現場最新情況。

(中時 )