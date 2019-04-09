上個月開始，台南接連傳出多起gogoro車主發現車子油門加速把手遭破壞，受害民眾將照片PO網並報警，引發車主人心惶惶，有人甚至到市長臉書po文求援，引起市長震怒；警方循線從嫌犯穿招牌西裝特徵查出薛姓男子涉重嫌，今天在其住處起出西裝外套等物，薛嫌否認作案，警方訊後依竊盜及毀損罪嫌函送法辦。

警方指出，近來多起電動機車Gogoro油門把手遭破壞，清查發現這名怪客遍及台南市區犯案，台南市第1、2、5、6警分局均傳出類似案件，多達11件，由於歹徒多選擇停放於騎樓或監視器無法拍到的地方下手，追查不易，第五分局分局長陳錦文立即指派偵查隊、和緯所組成專案小組全面追蹤調查。

警方專案小組調閱被害人停車地點周邊監視畫面清查，依犯嫌穿著特徵循線查出38歲、有竊盜前科的薛嫌涉案，向臺南地方法院聲請搜索票獲准，今日前往薛男住處搜索，現場查扣作案用西裝外套、風衣、襯衫、安全帽。全案訊後依竊盗、毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )