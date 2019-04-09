香港法院9日對「占中」始作俑者戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人就「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等6項罪名作出裁決。陸委會傍晚發出新聞稿表示遺憾，同時呼籲民眾警惕「一國兩制」以國家強權侵犯天賦人權之危險本質。

陸委會表示，「占領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，陸委會對占中人士遭控之罪名成立感到遺憾。以國家強權、法制武器侵犯天賦人權的政府，非但無法獲得民心的敬重，更突顯「一國兩制」的危險本質。

陸委會表示，「人必自侮而後人侮之」。香港主權移交中國大陸21年來，中共不斷侵蝕香港政治、自由、人權及法治，是港人及國際社會對「一國兩制」信心下降的主因。陸委會希望相關方面深切省思，何以香港民眾甘冒被判刑風險，仍要上街爭取民主；一再以強權壓制人民冀求的執政者，才是造成「一國兩制」汙名化的主犯。

陸委會表示，台灣與國際社會相同，均長期高度關注香港情勢。陸委會認為，執政者應以正面、包容的態度，回應港人對民主、自由的期許；並呼籲相關方面應信守基本法對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，確實尊重人民和平表達意見的權利。

(中時 )