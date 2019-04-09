雖然名將如雲還有「K教練」坐鎮的杜克大學止步NCAA八強門外，但擁有絕佳天賦的錫安威廉森(Zion Williamson)還是毫無懸念的奪得NCAA奈史密斯獎年度最佳球員殊榮，同時也是藍魔隊史第8位獲此殊榮的球員。

Zion's shoe: destroyed 😳 pic.twitter.com/LqQ2te0Jay — SportsCenter (@SportsCenter) 2019年2月21日

錫安威廉森是NCAA史上第三位以大一球員的身分獲得此獎，前兩人分別是2007年就讀德州大學、目前效力於勇士的杜蘭特，以及2012年就讀肯塔基大學、本季和鵜鶘鬧翻的安東尼戴維斯，錫安威廉森將是今年夏天NBA選秀會上最耀眼的球員，也是選秀狀元的熱門人選。

錫安威廉森曾在分區預賽中不慎扭傷右腳踝，但他傷癒歸隊後的表現依然神勇無比，可惜杜克大學在八強賽不敵密西根州大。年僅18歲的錫安威廉森，場均22.6分、8.9籃板，投籃命中率68%。日前已獲得由美聯社與籃球記者協會共同主辦的羅伯森獎獲得年度最佳球員獎，另一個大獎項伍登獎預定12日公布，預料仍將是錫安威廉森的囊中物。

錫安威廉森表示，「這座獎項是屬於所有教練和隊友們的，只不過是由我帶領而已，很高興能加入學長們的行列。」

(中時電子報)