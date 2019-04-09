陳凱怡作品〈長大〉描述電玩遊戲的虛實空間，探討親子話題。（舞蹈空間舞團提供）

林季萱作品〈心的物語－身〉探討童年如何型塑人的一生。（舞蹈空間舞團提供）

人生中有許多大小煩惱，該如何抒發？7位中青生代創作者，透過舞作述說自己與他人的人生，合力編創作品《勥》（讀音：ㄐ一ㄤˋ），在7段舞蹈裡反映對世界的真實觀察。

其中汪秀珊作品〈Miss A〉，表現情緒對身體的影響，她表示，有陣子最常吃的食物就是零食，但卻不吃正餐，這次她把青菜水果搬上舞台，舞者與之共舞，她表示，「情緒和食物對身體都有所影響，肉身的狀態反映出承接了什麼樣的食物和情緒。」

陳凱怡作品〈長大〉是始於她的幼子，適逢想要開始打電動的年紀，「我不希望他開始打電動，因此想說能不能編一支舞，讓他可以有打電動的感覺。」只見三名舞者在舞台上化身成電玩遊戲玩家，也像是電玩遊戲裡的人物，虛實交錯之間，也從中談論親子如何面對電玩遊戲與生活之間的拿捏。

葉王洲的作品〈Dot．〉反映舞者檢視自我的狀態，從舞者在舞作發展階段時，尋找自我身體語彙的漫長過程，到最後抵達花開的時刻，葉王洲說，他喜歡跳舞，這次想透過舞作更貼近真實生活。

林季萱作品〈心的物語－身〉，探討童年，她安排舞者操控一只代表童年的偶，並與之共舞，同時還有一條紅色的腰帶，舞者拉扯著腰帶，並在彈力之間擺盪，透過物我間的拉扯，檢視人的意念和想法，如何為人帶來影響。

鄭伊雯作品〈跟你說真的〉，在場上透過快速的快問快答，呈現語言如何對溝通帶來影響，她表示，受到孩子的影響，大人也該重拾以真的眼光看世界，像孩子般明快地說出真實的想法和語言。

近年因身體受傷而休養的邱昱瑄，她編創作品〈Wendy〉，透過作品探討身體的傷痕，黃于芬作品〈偽實象限〉，舞台上有座特殊的科技裝置，舞者在其中旋轉、舞動，有如被困在科技牢籠裡的狀態，表現現代人的處境。演出將於5月11日至26日在台北舞蹈空間舞團舉行。

(中時 )