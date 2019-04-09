雲林縣虎尾拯民國小由誠致基金會辦學，是公辦民營的成功案例，登山也融入課程。（許素惠攝）

雲林縣虎尾拯民國小由誠致基金會辦學，是公辦民營的成功案例，學校每學期都辦野餐日，就在林木蓊鬱的美麗校園。（許素惠攝）

雲林縣古坑鄉樟湖國中小公辦民營實驗計畫評估會議已通過，縣教育處將到地方舉辦公聽會，校長陳清圳強調，為了確保偏鄉學校永續，公辦民營是必須走的路。縣教育處長邱孝文對樟湖今年8月民營樂觀其成。

樟湖國小在莫拉克風災時受損嚴重，張榮發基金會認養異地重建，2013年完成同時改制為9年一貫的國中小，因位處偏遠山區，師資一直不穩定，徵代課老師曾有4招紀錄，陳清圳銜命兼任校長，朝生態課程等特色施做與發展，才讓學生數從3、40人成長到目前140人。

陳清圳坦承，即便如此仍然不足，必須建立一個支持輔導系統，讓老師在教學與班級經營無後顧之憂、讓師資結構能長期穩定、讓學校有更穩定的資源挹注，同時有更多的力量協助社區，這些單靠學校本身並無法達到，所以必需啟動樟湖永續發展3.0計畫，就是學校委託民營。

邱孝文表示，樟湖國中小公辦民營計畫評估會議已通過，該處預計11日晚間到樟湖舉辦公聽會，讓地方居民知道公辦民營一樣是公立學校，同樣是公立收費，而且學區優先保障，辦學的基金會有額外資源可以協助，水林鄉蔦松國中、虎尾拯民國小都是成功案例，大家用集體的力量照顧好每一個孩子。

(中時 )