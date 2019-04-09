「桃園大廟口派出所」建於1927年，見證保甲制度與派出所，2017年登錄為歷史建築，因建物閒置許久，結構腐朽、塌陷。桃園市文化局日前完成調查研究、規畫設計後，將以「舊城、商圈、文創」方向修復，9日舉辦動工典禮。

桃園市長鄭文燦表示，桃園舊城區有景福宮、文昌廟、桃園十五街庄福德宮與西廟等4古廟，景福宮、十五街庄福德宮建於清乾隆時期、文昌廟建於清同治時期，西廟早期祭祀觀音佛祖及地藏王，1950年時，信眾從新竹城隍廟迎請城隍爺入祀。

文化局表示，大廟口派出所過去1樓是派出所、2樓是保甲聯合會議所，總面積約60坪，有1920年代時，公共建築混合磚木構與RC結構混合，內部則是原裝修線腳。因有建築技術及生活歷史文化價值2017年登錄為歷史建築。因為年久失修，文化局規畫修復工程，預算1600萬元、工期300天，預計明年2月完工。

(中時 )