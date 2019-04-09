喫茶小舖夏天將推出的「莓好年代」與「盛夏光芒」兩項飲品，此次將在加盟展中率先曝光。（圖/戴安瑋攝）

喫茶小舖夏天將推出的「莓好年代」與「盛夏光芒」兩項飲品，此次將在加盟展中率先曝光。（圖/戴安瑋攝）

由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2019台北春季加盟展」將於本月12日登場，預計將有超過150家品牌、500格攤位參展，其中，超過七成是餐飲品牌，充分反應「民以食為天」的特色。

今年加盟展將於12至15日於台北世貿一館舉行，主辦單位今天下午召開展前記者會時指出，去年加盟展四天展期共吸引9萬2千餘人次進場，今年進場人數上看12萬人次，預期可創造2萬個就業機會、3億市場產值。

主辦單位表示，今年加盟展現場也將舉辦「創業行銷大師論壇」，邀請產官學專業講師，探討創業名人成功經驗，也針對創業市場的開發與選擇、連鎖品牌的經營品牌行銷攻略、創業實務要點等多元內容，與現場觀眾共同分享。

根據主辦單位統計，今年參展廠商中，餐飲業佔比達72%，其中又以最具台灣特色的手搖飲為大宗，參展的餐飲業者中，有35%是手搖飲業者，是今年最大特色。而甫獲有「飲料界米其林」稱號的2018iTQi認證、早年並未開放加盟的喫茶小舖今年第二度與會，也是焦點之一。

業者表示，台灣手搖飲業年產值達1,500億，在百家爭鳴情況下，選擇項目千變萬化，國人對食安更是相當敏感，要能立基市場長久經營，原茶與原料是非常重要的關鍵。為了符合此一需求，喫茶小舖闢置了專屬的茶葉烘焙廠，研發獨家風味茶飲，而不管茶飲或珍珠等消費者喜愛的產品，一律堅持「黃金時效」理念，例如珍珠，放置時間絕對不超過三小時，確保消費者能吃到最Q彈的口感。

二十幾年前從台中一處黃昏市場擺攤出發的喫茶小舖，如今已是中部知名在地品牌，直營與加盟店已突破200家。業者表示，為了回饋加盟展進場觀眾，預計今年夏天推出的「莓好年代」與「盛夏光芒」兩項飲品，此次將會先在加盟展曝光，而且現場只送不賣，歡迎民眾一起來嚐鮮。

(中時電子報)