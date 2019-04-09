桃園國際機場近年來因警覺性不足及未落實勤務規定，發生4起旅客闖越查驗線通道，而未經許可入境案件；同時也發生十餘起因業者自主管理區保安疏失及未能落實進入管制區的警衛管制等怠忽安全維護工作缺失，而遭民眾擅闖機場管制區，監察院要求交通部及內政部應督促所屬檢討改進。

2018年7月19日一名陸籍男子順利跨越桃園國際機場管制區證照查驗檯，在台北遊玩8天後才被逮獲。監委指出，桃園國際機場之前曾經發生一女子穿越管制區，溜進休息室事件；2017年8月7日也發生早被國際刑警組織列為『不歡迎人物』的國際竊賊趙準基也在台灣國門來去自如，卻未加強國境管理。

監委張武修、蔡崇義表示，本案是經媒體報導「桃機門戶大開 中國男翻查驗台入境」，針對機場相關保安措施規定、執行與督導情形調查，經調查後認為，交通部及內政部應該要督促所屬確實檢討改進各項缺失。

監委表示，移民署為統籌入出國管理，確保國家安全，對於入出國者應善盡查驗處理之責，但2015年至2018年間，桃園國際機場即發生4起旅客闖越查驗線通道，未經許可入境案件，主因是警覺性不足及未落實勤務規定所致，且該機場查驗線安全防護設施未盡完善，導致無法有效防止闖關案件發生，應檢討改善。

同時，桃園國際機場自2011年起至2018年發生十餘起保安執行單位怠忽安全維護工作疏失，歸究原因是業者自主管理區保安疏失、未能落實進入管制區的警衛管制等缺失，導致屢遭身心障礙人士或一般民眾擅闖，顯見機場重要保安環節漏洞百出。警政署未監督航空警察局落實機場航空保安管理機關職責、民航局未善盡航空保安主管機關督核檢測，桃園機場公司也未落實機場專用區安全維護作業責任，均應確實檢討改善。

另外，桃園國際機場既有的輔助保安控制措施，仍有證照查驗線預警空間不足及防止攀越安全阻隔措施須再強化、機場周邊CCTV保安監控效能不足、機場界圍保全系統設施尚有諸多闕漏等盲點，使機場航空保安機制難以完善運作，確有檢討改善必要。

(中時 )