84歲陳姓男子因頻尿、夜尿情形嚴重，時常有尿失禁情形，經超音波檢測攝護腺大小約一般人的5倍，雙和醫院泌尿科醫師高偉棠採用「雷射攝護腺剜除手術」，將肥大的攝護腺使用雷射剜除，術後沒有傷口、出血量少、2至3天後即可出院。

病人陳先生說，常有頻尿的情形，夜間得起床5至6次解尿，嚴重時還會尿失禁，相當困擾。與親友出門遊玩，常因尿急憋不住，臨時找廁所，使得玩興大減。

就醫後採吃藥的方式依舊無法改善其頻尿的症狀，直至雙和醫院泌尿科門診後才曉得原來是攝護腺肥大已高過於一般值，建議手術改善其症狀。高偉棠說，病人的主因是攝護腺肥大致膀胱尿液無法完全排出，膀胱負荷量增加，使得肌肉鬆弛，小便開始滴滴答答，採用雷射攝護腺剜除手術後，頻尿情況大幅改善。

高偉棠強調，攝護腺肥大壓迫到尿道，宜採用手術處理，但傳統雷射攝護腺切除手術使用電刀刮除攝護腺增生組織，過程中容易出血且病人恢復期長。考慮病人年紀大的因素，建議採以雷射攝護腺剜除手術進行較為適合。

攝護腺肥大病人往往亦伴隨著勃起障礙。臨床上常有年輕病人詢問因攝護腺肥大影響性功能障礙的問題，高偉棠說，採雷射攝護腺剜除手術其優點是將攝護腺增生腺體取出，在剝離過程不傷害到神經，一次清除乾淨，不產生沾黏，術後恢復後不會影響到性能力。

高偉棠強調，攝護腺肥大雖然不會立即危及生命，但當排尿症狀嚴重影響生活品質時，建議50歲以上男性應定期到專業泌尿科門診做初步評估，以便及早發現與治療。

(中時 )