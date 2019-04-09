一戰之後，德國第一個民主共和時代建立，就是1919年至1933年的威瑪共和國(Weimarer Republik)，長期以來一直被視為政治失敗的歷史教訓。不過最近柏林德國歷史博物館，以較為正面的角度重新評價威瑪共和，同時也被視為當前的警示故事。

美聯社報導，過去的看法認為，威瑪共和出現在第一次世界大戰的廢墟裡，是德國作為一個戰敗國，被其他的國家干涉形成的政體，隨後在經濟和社會動盪中衰退最後阿道夫希特勒的納粹黨奪取政權，迫害少數民族，並引領德國進入另一場更巨大的戰爭災難。

100年後的今天，柏林德國歷史博物館的一項新展覽認為，那個時代政治和經濟災難不是威瑪共和的錯，並強調威瑪共和國的持久影響。

博物館展出的250件作品中，有當時的競選海報，突出了當時的政治辯論，也有爭取世俗教育、以及取消德國貴族特權的運動。這對於一個專制王朝時代走向民主共和的國家來說，是相當進步的。

當時也是現代觀念建立的時期，現代化廚房反映該時代的設計師，打算因應「職業女性」的出現所需要的家務革運，以及「包豪斯運動」(Bauhaus)等現代風格藝術、建築趨勢的全球影響。

展覽也有著名科學家愛因斯坦的電台錄音，揭示了廣播這種新媒體，加速了新聞的傳播與影響力-無論好壞。

還有計劃生育的廣告（不要盲目進入婚姻！）以及20世紀20年代的同性戀影片，反映了當時代的人們，願意挑戰舊有規範，希望活出自我。

然而，該展覽只是平反了威瑪共和的不正當評價，不代表威瑪共和就一片光明。事實上，那個年代就像德國電視劇「巴比倫柏林」一樣，既有光明也有黑暗，有軍用槍支上街並引發政治衝突，也數百次政治暗殺、惡性通貨膨脹、食品價格暴漲，以及失業和飢餓的中產階級家庭。

但與德國的許多歷史展覽不同，這次展覽並沒有詳述納粹。

策展人西蒙娜·埃爾佩爾(Simone Erpel)說：「我們當然都知道威瑪共和的結束，但我們不希望只從結局中看到威瑪。其實許多現代的社會觀念是在當時建立的，比如普選權、性別平等原則、建立工會、勞工可對公司的運作方式發表意見，這些都是威瑪共和國的成就。」

1919年的威瑪憲法，是在德國中部的威瑪鎮(Weimar )設計的，因為當時柏林的勢力過於龐雜，選到這個清幽小鎮，雖然威瑪共和終結於納粹，但是威瑪憲法在二戰後被繼承了，是聯邦德國憲法的基礎。

德國歷史博物館館長拉斐爾‧格羅斯(Raphael Gross)說：「如果威瑪時期能給現在提供任何教訓，那就不應該把民主視為理所當然。」他說，雖然民主意味著多數人同意，但尋求妥協的藝術也很重要，才能找到真正願意服務的人，才能避免國家交給民粹力量的獨裁統治者。

(中時電子報)