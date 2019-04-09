藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食魯肉飯。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食魯肉飯。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食芋頭餅。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食芋頭餅。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食蝦仁肉圓。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食蝦仁肉圓。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食螃蟹羹。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食螃蟹羹。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食，最後甚至還不死心，硬要打包炭烤三明治回車上繼續吃。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）
藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食，最後甚至還不死心，硬要打包炭烤三明治回車上繼續吃。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

基隆廟口美食魅力無法擋！繼台北市議員高嘉瑜不顧醫生反對，抱著胃病破戒大啖基隆美食後，藝人徐若瑄今（9）日也在臉書PO文，昭告天下她來到基隆廟口，連續大啖10種美食，最後甚至還不死心，硬要打包炭烤三明治回車上繼續吃。網友見狀後留言暴動，直呼「還在嗎？我要立馬出發廟口！」、「好想巧遇女神！」

高嘉瑜日前因為胃病，割了腸胃的瘜肉，不顧醫囑不能吃辣，堅持到基隆廟口大吃家辣麵線羹，還因為肉圓店沒開大呼可惜。

怎料，徐若瑄也難擋基隆廟口美食的魔力，PO上自己的吃相美照，並指出，她真的沒有吃很多，就這8家而已，蝦仁肉圓、潤餅捲、魯排骨飯、筒仔米糕、螃蟹羹、一口炭烤香腸、芋頭餅、肉焿、魯肉飯，最後打包炭烤三明治回車上繼續吃 ，直言「久違的基隆廟口 ，營養三明治沒開我有遺憾 ，在台北拍戲很有口福很幸福 ，快殺青了」。

「好想巧遇女神！」網友見狀後，引發熱議，紛紛留言「還在嗎？我要立馬出發廟口！」、「為什麼妳連吃東西的時候都那麼美」、「好瘦！」、「吃到眉開眼笑真是幸福」、「看不出來還是個大胃王」、「女神素顏好美喔！」、「好能吃，一定很好吃！」、「看的我都餓了呀」，甚至還有人說「漂亮媽咪妳多吃點，因為妳有吃不胖的潛力，加油」。

(中時 )

#徐若瑄