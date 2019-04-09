藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食魯肉飯。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食芋頭餅。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食蝦仁肉圓。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食螃蟹羹。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

藝人徐若瑄大啖基隆廟口美食，最後甚至還不死心，硬要打包炭烤三明治回車上繼續吃。（翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

基隆廟口美食魅力無法擋！繼台北市議員高嘉瑜不顧醫生反對，抱著胃病破戒大啖基隆美食後，藝人徐若瑄今（9）日也在臉書PO文，昭告天下她來到基隆廟口，連續大啖10種美食，最後甚至還不死心，硬要打包炭烤三明治回車上繼續吃。網友見狀後留言暴動，直呼「還在嗎？我要立馬出發廟口！」、「好想巧遇女神！」

高嘉瑜日前因為胃病，割了腸胃的瘜肉，不顧醫囑不能吃辣，堅持到基隆廟口大吃家辣麵線羹，還因為肉圓店沒開大呼可惜。

怎料，徐若瑄也難擋基隆廟口美食的魔力，PO上自己的吃相美照，並指出，她真的沒有吃很多，就這8家而已，蝦仁肉圓、潤餅捲、魯排骨飯、筒仔米糕、螃蟹羹、一口炭烤香腸、芋頭餅、肉焿、魯肉飯，最後打包炭烤三明治回車上繼續吃 ，直言「久違的基隆廟口 ，營養三明治沒開我有遺憾 ，在台北拍戲很有口福很幸福 ，快殺青了」。

「好想巧遇女神！」網友見狀後，引發熱議，紛紛留言「還在嗎？我要立馬出發廟口！」、「為什麼妳連吃東西的時候都那麼美」、「好瘦！」、「吃到眉開眼笑真是幸福」、「看不出來還是個大胃王」、「女神素顏好美喔！」、「好能吃，一定很好吃！」、「看的我都餓了呀」，甚至還有人說「漂亮媽咪妳多吃點，因為妳有吃不胖的潛力，加油」。

(中時 )