臺大雲林分院與成大醫院斗六分院為讓有需要住院病人快速住院，攜手合作「綠色快速通關」方案，直接從急診轉入對方醫院病房，無須再經過掛急診、等檢查、等床位就醫程序，半年來已有65位病人受惠，堪稱全國典範。

兩所國立大學附設醫院在去年1月首次打破醫界幡籬，運用遠距醫療，首創「斗六雙星區域聯防合作」計畫，形成醫療人力大水庫，讓兩院神經外科及整形外主治醫師聯合值班。

去年9月再以急診中症患者需要住院的病人為合作對象，仿照機場綠色通道快速通關的做法，當對方醫院有空床時，可直接從急診轉入。

「綠色快速通關」計畫實施半年後，去年12月更升級到病房轉病房，要轉住院前，受轉醫院醫師先到治療醫院病房，了解病患病情與治療情形，病患出院後仍可回原治療醫院進行回診。

臺大雲林分院長黃瑞仁表示，台大雲林分院在雲林深耕15年，成大斗六分院也已14年，兩醫院都是教育部國立醫學院的附設醫院可互相信任，半年來臺大雲林分院有65名病患到成大斗六分院去住院，滿意度達90分以上，代表這個方案是可行的。

成大斗六分院醫務秘書陳鵬展表示，兩家醫院的合作是從每一個細節、每一個互動產生，並不是講電話就能達成，雙方開了很多次會議，從醫師到護理人員良性互動，在台大雲林分院的幫忙之下，才能夠促成這個全國的典範。

(中時 )