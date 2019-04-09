法律學者邵子平因辦理中國大陸身分證而遭到除籍，白色恐怖受難者魏廷朝的女兒魏筠替邵子平抱不平，稱邵伯的國籍問題是時代的悲劇。而陸委會主委陳明通更親自留言表示只要出具放棄大陸護照、註銷大陸戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身份。

邵子平因領有中國身分證，內政部移民署依法廢止台灣戶籍，對此邵子平感嘆健保和退休金都不能領取，遭到大批網友撻伐，但2018年曾獲民主進步黨提名參選桃園市議員的魏筠在臉書撰文替邵子平抱不平，認為無論是中國或是台灣都不把他當自己人，同時批評網友與獵物無異。

魏筠在臉書表示，邵子平是自己父親生前最好的朋友，她不忍輿論標題殺人認為他是另一個黃安，如果知道他的人生過程，可以知道他的矛盾為難，他告官訴訟可能會輸，但訴訟權是憲法權利，這是不爭的事實。

「邵伯的國籍問題是時代的悲劇。」魏筠在臉書指出，現在這種狀況誰又能體諒呢？無論是中國或是台灣都不把他當自己人，魏筠說邵子平也許是統派，但他跟主張台獨的人也是摯友，他們的前提都是民主，邵伯伯從來不會批評好友的台獨思想，自由人權才是重點。

魏筠在臉書稱，也許邵子平所要求的權利不合理，但是他有訴訟權可以提告，這是民主進步自由的法制讓他可以去追訴，但這並不等於他人格真的低劣到如何，每個案子背後的事實都不一樣。

陳明通則親上魏筠臉書回應，稱此事不難解也無須打官司，依《兩岸人民關係條例》，只要出具放棄大陸護照、註銷大陸戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身份。

(中時 )